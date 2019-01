Steun voor Guaidó op Aruba en Curaçao

Op Curaçao en Aruba hebben honderden Venezolanen hun steun betuigd aan de Venezolaanse zelfverklaarde president Juan Guaidó Márquez. Plaatselijke media spreken van betogingen in het centrum van Willemstad en in Oranjestad. Oppositieleider en parlementsvoorzitter Guiadó riep zich woensdag tijdens massale betogingen in heel Venezuela uit tot interim-president.

Maar een belangrijk deel van de Venezolaanse strijdkrachten steunt het falende regime van president Nicolás Maduro uit eigen belang nog steeds en vormt al lang een rijke elite in het berooide land. Maduro’s economische wanbeleid heeft tot een dramatische crisis in olierijk Venezuela geleid. Er heerst honger en gebrek aan vrijwel alles. Zeker 3 miljoen Venezolanen zijn de afgelopen jaren uitgeweken, vooral naar Colombia en Brazilië.

Het is niet bekend hoeveel Venezolanen hun toevlucht hebben gezocht in het 27 kilometer verderop gelegen Caribische deel van Nederland. De boottocht is gevaarlijk en kans dat ze mogen blijven is minimaal. Maar volgens schattingen zijn er minstens 15.000 Venezolanen op Aruba en Curaçao.