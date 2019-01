Steun voor bokser die Franse politie sloeg

Op sociale media zijn duizenden steunbetuigingen geplaatst voor een voormalige Franse bokskampioen die afgelopen weekend op agenten insloeg tijdens een protest van de gele hesjes. Ook is op een site voor ruim 116.000 euro steun toegezegd aan Christophe Dettinger, tweevoudig Frans kampioen halfzwaargewicht.

De 37-jarige en 1,91 meter lange Dettinger komt voor op beelden van betogende gele hesjes in Parijs. Daarop is duidelijk te zien hoe de oud-bokser een agent in het gezicht slaat. Ook schopt hij een politiemedewerker die op de grond ligt tegen het hoofd.

dettinger

Dettinger plaatste maandag een filmpje op sociale media. Daarin gaf hij toe dat hij verkeerd had gehandeld en dat hij zijn zelfbeheersing had verloren. Maar hij zei ook dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Hij heeft zich bij de politie gemeld en zit in voorlopige hechtenis.