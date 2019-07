Steun Lagerhuis voor ‘premier’ Johnson minimaal

Indien de Conservatieve Partij zoals verwacht Boris Johnson dinsdag kiest als leider, wordt hij woensdag de nieuwe Britse premier. Hij zal naar verwachting onmiddellijk na zijn verkiezing de partij dringend tot eenheid manen. Een aantal Conservatieve bestuurders heeft al gezegd op te stappen als hij premier wordt. Johnson moet er volgens Engelse media voor waken niet nog meer verdeeldheid te zaaien.

Johnson heeft elke beschikbare stem nodig in het parlement. Hij heeft donderdag kort voor het Lagerhuis op vakantie gaat een meerderheid van twee stemmen. Dat is als wordt aangenomen dat zijn partij hem steunt en dat de tien Noord-Ierse parlementsleden van de DUP (Democratische Unionistische Partij) de Conservatieve regering, zoals beloofd, blijven steunen.

De verschillende oppositiepartijen hebben samen 317 zetels. Britse media gaan ervan uit dat bij tussentijdse verkiezingen de Conservatieven op 1 augustus een zetel in een kiesdistrict in Wales verliezen aan de Liberaal-Democraten. Als het parlement terugkomt van vakantie op 3 september is de praktische meerderheid van de regering dan nog maar één zetel.

De positie van de nieuwe premier is dus ook zwak, omdat zijn voorganger een minderheidskabinet leidde. In het Britse stelsel is het normaal dat de regeringspartij de regeerperiode ‘afmaakt’ en dat er tussentijds een andere premier kan opdraven. Theresa May bijvoorbeeld volgde David Cameron op, nadat die was afgetreden wegens het debacle met het brexitreferendum (2016). Maar Johnson is de eerste Britse premier die een eerste minister vervangt die met een minderheidsregering regeerde.