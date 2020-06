Sterren vragen hulp aan Johnson bij handelstop exotische dieren

Britse sterren als Ricky Gervais en Judi Dench hebben een open brief aan Boris Johnson ondertekend. Hierin verzoeken ze de premier dringend om hulp bij het stoppen van de handel van exotische dieren in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen, schrijven Britse media zondag.

In het Verenigd Koninkrijk worden nog steeds duizenden wilde dieren als schildpadden, pythons en hagedissen geïmporteerd. De dieren worden in het wild gevangen en legaal geïmporteerd, is te lezen in de brief van organisaties World Animal Protection en Campaign to End Wildlife. Naast Gervais en Dench zetten ook sterren als Leona Lewis en Alesha Dixon hun handtekening onder het verzoek aan de premier. Ook 24 andere organisaties die zich inzetten voor dierenrechten ondertekenden de brief.

De coronapandemie is de aanleiding voor de brief aan Johnson. „De vraag naar wilde dieren en producten van wilde dieren is een primaire oorzaak van de opkomst en verspreiding van zoönosen en een ernstig risico voor de wereldgezondheid. Van Covid-19 wordt aangenomen dat het, net als andere zoönotische infectieziekten, zoals SARS, Ebola en MERS, is overgegaan van dieren in het wild op mensen.”

De schrijvers hopen dat de premier het onderwerp aankaart bij wereldleiders tijdens de G20 in november. „Het stoppen met de exploitatie van dieren in het wild om ze te gebruiken als exotische huisdieren, voor traditionele geneeskunde en de entertainmentindustrie zal ons een grote stap dichterbij het beschermen van onze gezondheid en de toekomst van de natuur brengen.”