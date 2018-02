Sterke toename antisemitisme in Verenigde Staten

Het aantal antisemitische incidenten in de Verenigde Staten is in 2017 met bijna 60 procent gestegen.

Dat is de grootste toename in de bijna veertig jaar dat de cijfers worden bijgehouden, meldde de Joodse organisatie Anti-Defamation League (ADL) dinsdag in zijn jaarrapport.

In totaal registreerde de ADL 1986 antisemitische incidenten, tegen 1267 in 2016. Ook toen was er overigens al sprake van een sterke stijging, maar vorig jaar waren er voor het eerst sinds begin 2010 incidenten in alle vijftig staten van de VS.

Volgens ADL-directeur Jonathan Greenblatt komen de incidenten „op een moment dat we een toenemend klimaat zien van onbeschaafdheid, een versterkt gevoel van macht bij haatgroeperingen en toenemende verdeeldheid in de samenleving.”

De ADL wijst met name op de scherpe toename van vernielingen van Joodse instellingen en symbolen. Met een stijging van 86 procent naar 952 gevallen, was dit niet alleen de belangrijkste categorie, maar ook een voorbeeld van hoe de mentaliteit is veranderd. „De dramatische toename van antisemitische vernielingen is bijzonder verontrustend, omdat het aangeeft dat de daders zich zeker genoeg voelen om de wet te overtreden.”

Vooral in de eerste maanden van 2017 waren er sterk antisemitisch geïnspireerde incidenten, waaronder veel bommeldingen op scholen en vernielingen. Zeven Joodse begraafplaatsen werden vernield. Greenblatt: „Een lichtpunt was de reactie van leden van moslim- en christelijke geloofsgemeenschappen, die duizenden dollars bijeenbrachten om de beschadigde grafstenen te repareren.”

Een opvallend incident was een mars van extreemrechtse blanke ”supremacisten” in Charlottesville, in augustus. De mars was niet alleen gericht tegen de zwarte bevolking van de VS, er werden ook leuzen tegen Joden gescandeerd, zoals ”Joden zullen ons niet vervangen”. President Trump nam maar aarzelend afstand van de bijeenkomst, nadat daar een tegendemonstrant was doodgereden.

De hoop van ADL is dat publieke figuren „hun positie gebruiken om zich uit te spreken tegen antisemitische aanvallen en alle haatacties.”