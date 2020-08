Sterke stijging sterfgevallen door coronavirus in België

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in België is sinds begin deze week sterk toegenomen. In driekwart van de gevallen betrof het bewoners van verzorgingstehuizen. De hittegolf van de afgelopen dagen heeft waarschijnlijk wel een rol gespeeld. Hoewel de groei van het aantal besmettingen landelijk gezien afvlakt, melden zich meer coronapatiënten bij ziekenhuizen.

Vorige week stierven in België gemiddeld twee tot drie mensen per dag aan het coronovirus. Maar maandag waren het er elf, dinsdag dertien en woensdag negen, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt „gestaag” toe, aldus Van Gucht. Was begin juli nog sprake van gemiddeld tien opnames per dag, inmiddels zijn dat er 33.

De afgelopen week werden 4240 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging van 9 procent ten opzichte van een week eerder. De toename vertraagt geleidelijk verder, stelt de viroloog vast. De provincie Antwerpen registreerde de meeste gevallen, ongeveer een derde van het totaal, gevolgd door het Brusselse gewest.

In tegenstelling tot Antwerpen stijgt het aantal nieuwe gevallen in de hoofdstad, met 50 procent op weekbasis. In Brussel geldt sinds kort in navolging van Antwerpen een mondkapjesplicht. In de provincie Oost-Vlaanderen is de toename ongeveer hetzelfde als in Brussel, vooral vanwege een besmettingsgolf bij een vleesbedrijf. In de overige provincies zijn de ontwikkelingen gunstiger en daalt het weekgemiddelde.