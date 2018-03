Stephen Hawking bijgezet in Westminster Abbey

De as van de wereldberoemde Britse wetenschapper Stephen Hawking wordt bijgezet in de Westminster Abbey in het centrum van Londen. Zijn resten komen zo vlak bij die van Issac Newton (1643-1727) en Charles Darwin (1809-1882) te liggen, meldde de BBC.

Professor Hawking overleed 14 maart op 76-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid is zaterdag in besloten kring in een kerk van de universiteit van Cambridge. De natuurkundige Hawking woonde en werkte meer dan vijftig jaar lang in de Engelse stad.

Westminister Abbey is koninklijk want sinds 1066 worden de Engelse koningen daar gekroond en die trouwen er doorgaans ook. Het kerkbestuur valt direct onder de vorst. Het voormalige kloostercomplex was van de zestiende tot de negentiende eeuw een van de belangrijkste wetenschapscentra in het land.