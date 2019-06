Stephanie Grisham nieuwe woordvoerder Trump

Stephanie Grisham wordt de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. Ze krijgt ook de post van chef communicatie, bericht The New York Times.

Grisham is momenteel de communicatiedirecteur van presidentsvrouw Melania. Die maakte de overstap van haar medewerkster bekend in een tweet. „De president en ik kunnen ons geen betere persoon bedenken om de regering en ons land te dienen”, twitterde het kantoor van de First Lady.

Grisham sloot zich in 2015 aan bij de campagne van Donald Trump. Ze is volgens de krant een van de laatste campagnemedewerkers die nog in het Witte Huis werkt en geniet het vertrouwen van de president. Grisham mag nu als derde persoon in minder dan drie jaar tijd aantreden als zijn belangrijkste persvoorlichter.

De perschefs van Trump hebben traditioneel een moeizame relatie met de media. De eerste ‘press secretary’ Sean Spicer zette direct de toon toen hij moest volhouden dat een ongekend grote mensenmassa was afgekomen op de beëdiging van zijn baas, hoewel foto’s het tegendeel bewezen.

Spicer hield het ongeveer een half jaar vol en werd opgevolgd door Sarah Sanders. Trump maakte haar vertrek eerder deze maand bekend. De vacature van chef communicatie stond al veel langer open. De laatste persoon op die post, Bill Shine, vertrok in maart.