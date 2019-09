‘Stena Impero wordt vrijgegeven door Iran’

De tanker Stena Impero, die aan de ketting ligt in Iran, wordt mogelijk zondag nog vrijgegeven. Dat zegt Erik Hanell, CEO van de Zweedse eigenaar van het schip dat onder Britse vlag vaart.

Een functionaris van de Iraanse havenautoriteiten liet later zondag aan het Iraanse persbureau Fars weten dat het schip spoedig zal worden vrijgegeven. Hij kon nog niet zeggen wanneer precies het schip de haven van Bandar Abbas kan verlaten.

Het Zweedse vrachtschip werd op 19 juli door Iran in beslag genomen. De Iraanse autoriteiten beschuldigden de kapitein van het breken van maritieme wetten. Dat was twee weken nadat een Iraanse tanker aan de ketting was gelegd bij het Britse overzeese gebied Gibraltar. Die tanker mocht in augustus vertrekken.

Hanell zei tegen de Zweedse tv-zender SVT dat hij informatie had gekregen dat het schip zondag zou worden vrijgegeven. „We begrijpen daaruit dat de politieke beslissing hierover al is genomen en niets het vrijgeven van het schip nog in de weg staat. Maar we willen niet op de zaken vooruitlopen en willen eerst zien dat het schip de Iraanse territoriale wateren verlaat.”