Stena Impero nog steeds vast in Iran

De Britse tanker Stena Impero wordt nog steeds vastgehouden door Iran. Dat zegt Erik Hanell, CEO van de Zweedse eigenaar van het schip.

„We blijven hard werken om het schip en de bemanning vrij te krijgen”, aldus Hanell. „Ondanks verklaringen van de Iraanse autoriteiten afgelopen dagen, ligt het schip namelijk nog steeds vast in Bandar Abbas.”

De Iraanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk zei maandag dat het schip dat op 19 juli is vastgezet, vrij was om te vertrekken. Het schip zou volgens Iran maritieme wetten hebben gebroken. Twee weken daarvoor werd een Iraanse tanker aangehouden bij Gibraltar. Die is in augustus vrijgegeven.