Stemming parlementsverkiezing Kabul ongeldig

De onafhankelijke klachtencommissie van de Afghaanse kiesraad (IECC) heeft alle in de provincie Kabul uitgebrachte stemmen in de parlementsverkiezing van oktober ongeldig verklaard. Dat heeft woordvoerder Aliresa Rohani donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Hij zei dat er meer dan 25 redenen waren voor dat besluit, waaronder massale stembusfraude, maar ook de gebrekkige organisatie door de kiesraad (IEC) zelf.

De parlementsverkiezingen in Afghanistan waren in 32 van de 34 provincies op 20 oktober. Door de enorme organisatorische problemen, naast de grote zorgen over de veiligheid, konden de kiesgerechtigde Afghanen in ruim vierhonderd stembureaus pas een dag later terecht. In de zuidelijke provincie Kandahar werd de stembusgang een week uitgesteld na een aanslag op de politiechef. Tot dusver zijn in twintig provincies de voorlopige uitslagen gepubliceerd.