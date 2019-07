Stemming over opvolging premier May beëindigd

In Groot-Brittannië is het stemmen over de opvolging van premier Theresa May om 17.00 uur (plaatselijke tijd) formeel beëindigd.

De circa 160.000 leden van haar Conservatieve Partij mochten zich de afgelopen weken per post uitspreken over wie haar moet vervangen als partijleider en minister-president.

De winnaar van de partijverkiezing wordt dinsdag bekendgemaakt. De favoriet is de kleurrijke brexiteer Boris Johnson. De oud-burgemeester van Londen heeft in de peilingen een grote voorsprong op minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken, de enige andere overgebleven kandidaat.

May zal woensdag haar ontslag indienen als premier om de weg vrij te maken voor haar opvolger. Ze had haar vertrek eerder dit jaar al aangekondigd na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. De brexitdeadline is nu 31 oktober.