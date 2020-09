Stemming over opvolging premier Japan op 14 september

De Japanse regeringspartij LDP stemt op 14 september over de opvolging van de zieke premier Shinzo Abe. De winnaar van die interne verkiezing wordt de nieuwe partijleider en daarmee naar verwachting ook de volgende minister-president van Japan.

Abe maakte vorige week bekend dat hij opstapt omdat hij gezondheidsproblemen heeft. Een ingewijde zei tegen AFP dat inmiddels is besloten de partijverkiezing op 14 september te laten plaatsvinden. Het parlement stemt vermoedelijk twee dagen later over de opvolging van Abe.

De Liberaal-Democratische Partij van Abe houdt de partijverkiezing in afgeslankte vorm. Dat betekent dat gewone partijleden niet mogen stemmen. Parlementariërs van de regeringspartij hebben wel stemrecht.

De partij zegt dat het te lang zou duren om een normale stemming te organiseren. Vanwege de slechte gezondheid van Abe zou niet te lang gewacht moeten worden, aldus een hoge partijfunctionaris. De premier heeft gezegd dat hij aanblijft tot zijn opvolger is gekozen.

Experts denken dat de versimpelde procedure bij de partijverkiezing vooral goed uitpakt voor de invloedrijke kabinetssecretaris Yoshihide Suga, die wordt gesteund door machtige figuren binnen de LDP. Hij moet zich nog kandidaat stellen en doet dat naar verwachting op woensdag.