Stemming Lagerhuis naar volgend jaar

Het Britse Lagerhuis zal niet dit jaar nog stemmen over het brexitakkoord dat premier Theresa May met de EU sloot. Dat blijkt uit de agenda voor de komende week. Daarin is van een voortzetting van de brexit-debatten vooralsnog geen sprake.

May stelde de eerder geplande stemming afgelopen dinsdag uit, omdat zij op een klinkende nederlaag af leek te stevenen. Woensdag overleefde zij een vertrouwensstemming in haar eigen Conservatieve partij.

De premier is nu drukdoende een meerderheid achter het akkoord te krijgen. Ze arriveerde donderdag voor de EU-top in Brussel, waar ze hulp probeert te krijgen van de lidstaten.