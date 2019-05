Stembussen India na ruim 5 weken gesloten

In India zijn de stembussen voor de parlementsverkiezingen om 18.00 uur plaatselijke tijd (14.30 uur Nederlandse tijd) gesloten. Daarmee zijn de grootste verkiezingen ter wereld waarin 900 miljoen kiezers hun stem mochten uitbrengen voor 543 zetels in de Lok Sabha (Lagerhuis) afgelopen. De verkiezingen die verspreid werden over zeven stemrondes, begonnen op 11 april.

Kiezers konden stemmen op duizenden kandidaten van honderden partijen. De verkiezingen duurden zo lang omdat de meer dan een miljoen stembureaus moeten worden beveiligd door federale troepen. De plaatselijke politie wordt als te bevooroordeeld gezien.

De verkiezingen worden gezien als een referendum over de populariteit van premier Narendra Modi, die vijf jaar geleden een absolute meerderheid won. Hij staat bekend als een onvermoeibare, niet-corrupte leider die probeert banen te creëren en inkomens te verhogen. Maar tegenstanders noemen hem juist veel te autoritair.

De ooit zo machtige Congrespartij werd in 2014 gedecimeerd van 206 naar 44 zetels, maar de laatste tijd lijkt leider Rahul Gandhi weer aan steun te winnen.

Het tellen van de stemmen begint op donderdag 23 mei.