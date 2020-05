Stembureaus Suriname twee uur langer open

De stembureaus in Suriname zullen twee uur langer open blijven vanwege de lange wachtrijen die onder andere zijn ontstaan door coronamaatregelen. Ze sluiten nu om 21.00 uur (lokale tijd). Dat hebben de autoriteiten rond 19.00 uur (middernacht Nederlandse tijd) bekendgemaakt.

Volgens de grootste oppositiepartij VHP zullen deze verkiezingen de historie ingaan als de slechtste ooit in het land gehouden. Dat staat in een verklaring van de VHP. Het Anti Fraude Platform heeft in de afgelopen uren meer dan vijfitg gevallen van mogelijke fraude geïnventariseerd. De voorvallen zijn gerapporteerd aan het Onafhankelijk Kiesbureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoek om correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers is geïnformeerd.

Enkele voorbeelden van mogelijke fraudegevallen zijn het te laat openen van een stembureau, het verwijderen van mensen van politieke partijen bij stemlokalen, toepassen van vertragingstactiek bij de stembureaus met lange rijen als gevolg en het verstrekken van ongetekende of ongestempelde stembiljetten waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard.

Na het bekend worden van de langere openstelling van de stembureaus riep partijleider Chan Santokhi (VHP) mensen op gebruik te maken van de extra tijd om te gaan stemmen. „Het mag niet zo zijn dat mensen hun stemrecht verliezen door mismanagement en slechte organisatie”, zo zei hij.