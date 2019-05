Stembureaus open in Verenigd Koninkrijk

De stembureaus zijn donderdagochtend geopend in het Verenigd Koninkrijk voor de Europese verkiezingen. Een stemming waar de Britten drie jaar geleden niet op rekenden, nadat er in een referendum voor was gekozen uit de Europese Unie te stappen.

De onvrede over de patstelling rond de brexit zal hoogstwaarschijnlijk een grote rol gaan spelen bij de Britse kiezer. Peilingen voorspellen dat brexiteer Nigel Farage en zijn Brexit Party met grote meerderheid gaan winnen en dat de Conservatieve Partij van premier Theresa May flink wordt afgestraft.

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat de Britten nog zouden meedoen aan de Europese verkiezingen. De oorspronkelijke brexitdeadline was 29 maart, ruim voor de stembusgang. Het Britse parlement kon zich echter niet vinden in de deal van May met de Europese Unie.

De bijna 47 miljoen stemgerechtigde Britten sturen in totaal 73 Europarlementariërs naar Brussel. Het is de vraag of zij daar lang blijven zitten. Hun land moet uiterlijk op 31 oktober de EU verlaten, tenzij opnieuw uitstel wordt gevraagd en verleend.