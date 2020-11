Stembureaus oostkust VS geopend

De stembureaus aan de oostkust van de VS zijn dinsdagochtend lokale tijd geopend. Kiezers kunnen in New York, New Jersey, Connecticut, Maine en Virginia al hun stem uitbrengen. Daarmee is de verkiezingsdag in de Verenigde Staten echt begonnen.

De deuren van de Amerikaanse stembureaus gaan gedurende de dag op verschillende tijden open, aangezien de VS meerdere tijdzones kent. De eerste stembureaus openen in het oosten, de laatste in Alaska, in het uiterste westen.

Amerikanen bepalen of de Democratische kandidaat Joe Biden of de Republikein Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Volgens opiniepeilingen staat Biden voor op Trump. Maar zittend president Trump doet de peilingen af als „nepnieuws” en wijst erop dat hij in 2016 ook als buitenstaander aan de race begon.

Het is onduidelijk of er op de verkiezingsavond al een winnaar uit de bus zal komen. Dat is lang niet zeker gezien het grote aantal te tellen stemmen dat per post is uitgebracht. Een recordaantal als gevolg van de coronapandemie.

Er zijn dinsdag ook parlementsverkiezingen. Dit jaar worden alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden opnieuw gekozen. Daarnaast staat een derde van de Senaatszetels op het spel. Momenteel hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (235 van de 435 zetels) maar een minderheid in de Senaat (45 van de 100 zetels).