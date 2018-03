Stembureaus in Egypte langer open

Egypte verlengt de stemming op de laatste dag van een presidentsverkiezing met één uur tot tien uur ’s avonds. Dat heeft de verkiezingscommissie besloten, meldde staatspersbureau MENA woensdag.

De stembureaus zijn open sinds maandag. De kiezers kunnen drie dagen lang hun stem uitbrengen. Aangenomen wordt dat zittend president Abdel Fattah al-Sisi een grote overwinning behaalt en aan een tweede termijn kan beginnen.

Het zijn de derde presidentsverkiezingen sinds de val van de autocraat Hosni Mubarak in 2011. In 2012 werd in het land voor het eerst democratisch een burger tot president gekozen, Mohamed Mursi. Hij is in 2013 afgezet door de militair al-Sisi, die vervolgens in de presidentsverkiezingen van 2014 97 procent van de stemmen kreeg.