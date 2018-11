Stembureaus gesloten in eerste zeven staten

In de eerste zeven Amerikaanse staten zijn de stembureaus voor de tussentijdse verkiezingen gesloten. Het gaat om Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia en Vermont. Een uur eerder sloten de eerste stembureaus in Kentucky en Indiana.

De resultaten van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden in Kentucky zijn volgens Amerikaanse media een belangrijke voorbode voor de rest van het land. Voormalig piloot in het Amerikaanse leger Amy McGrath neemt het voor de Democraten op tegen het huidige Congreslid voor de Republikeinen Andy Barr.

Virginia is ook een belangrijke staat in deze verkiezingen. De Democraten hopen op een grote winst in de staat, wat een belangrijke stap kan zijn naar een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

De laatste stembureaus, in Alaska, sluiten om 07.00 uur woensdagochtend Nederlandse tijd.