Stembureaus Afghanistan langer open om chaos

Op diverse plaatsen in Afghanistan blijven de stembureaus een dag langer open, omdat de parlementsverkiezingen chaotisch verlopen. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat op plaatsen waar problemen zijn ook zondag nog kan worden gestemd. Geweld en organisatorische problemen overschaduwen de eerste parlementsverkiezingen in acht jaar.

Aanslagen op verkiezingsdag hebben al meerdere levens geëist. In de hoofdstad Kabul kwamen drie politiemensen om het leven door een explosie. Een ziekenhuis meldde dat ook een kind door geweld is omgekomen. Elders in het land werd een huis getroffen door een mortiergranaat, met een dode en acht gewonden tot gevolg.

Los van de gewelddadigheden zijn er problemen met materieel. Diverse stembureaus gingen te laat open. Ook zijn er problemen met speciale apparatuur waarmee vingerafdrukken worden afgenomen, in combinatie met foto’s van kiezers, met het idee dat hiermee stembusfraude kan worden tegengegaan.

Van zo’n 2000 van de ruim 7000 stembureaus werd op voorhand al besloten dat ze dicht zouden blijven, omdat de veiligheid in het geding is.