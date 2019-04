Stelende machinist vergeet bewakingscamera’s

Een treinmachinist die besloot een gevonden koffer vol geld te houden, is door de mand gevallen. Op camerabeelden was te zien hoe de man op een treinstation in Düsseldorf een zware koffer met zo’n 6000 euro cash naar zijn auto sleepte, meldt de politie. Die trof het geld later aan in de kelder van de man.

Het geld was eigenlijk van een 56-jarige Nigeriaan, die met twee koffers vol geld op de trein was gestapt. Het slachtoffer was vervolgens even uitgestapt in Leverkusen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want vervolgens klapten de deuren dicht en reed de trein zonder hem verder.

De machinist die het geld vond, besloot vervolgens het grootste deel zelf te houden. Hij leverde een koffer met ongeveer 1000 euro in bij de gevonden voorwerpen, maar hield de andere koffer zelf. De man was kennelijk zo opgetogen door zijn vondst dat hij de bewakingscamera’s was vergeten.