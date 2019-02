Stel wil taxi en snijdt chauffeur in stukken

De Indiase politie heeft een stel gearresteerd wegens de moord op een Uber-chauffeur om zijn taxi te stelen. Een woordvoerder zei dat de twee hebben toegegeven dat ze de bestuurder thee hebben gegeven met een verdovend middel nadat hij hen naar huis had gebracht in Ghaziabad, een voorstad van New Delhi. Daarna wurgden ze hem, sneden hem in stukken en dumpten de lichaamsdelen in een riool.

„Het motief was vooral snel geld verdienen door de auto te verkopen”, zei de plaatsvervangend politiecommandant. „Het was geen moord met voorbedachten rade. Ze besloten daartoe pas toen ze in het voertuig stapten”. Een zegsman van Uber India bevestigde dat het slachtoffer geregistreerd stond bij het bedrijf, maar dat hij niet aan het werk was toen hij zijn dood tegemoet reed.