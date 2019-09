Stel krijgt xtc-pillen bij bestelde kleding

Een echtpaar uit het Oostenrijkse Linz heeft bij kleding die het via internet in Nederland had besteld 25.000 xtc-pillen met een waarde van ongeveer een half miljoen euro ontvangen. De Oostenrijkse politie meldde maandag dat het pakket met de pillen eigenlijk voor Schotland was bestemd.

De pakketten waren al enkele maanden geleden bij het Oostenrijkse paar afgegeven. Dat bracht het pakket met de pillen terug naar het postkantoor. De post schakelde de politie in. Die heeft achterhaald dat de xtc voor een adres in Schotland bestemd was. De persoon in Schotland die de pillen had besteld, is aangehouden.