Stel adoptieouders vermoord in Haïti

Een Frans stel is kort na aankomst in Haïti voor hun hotel vermoord. Ze waren in het land om een kind te adopteren. Franse media meldden dat het om een vrouw van 41 en een man van 44 jaar gaat uit het departement Ardèche.

Ze kwamen zondag in de hoofdstad Port-au-Prince aan voor de adoptieprocedures en werden opgehaald van het vliegveld met een auto van het Franse adoptieagentschap. Na aankomst bij het hotel zijn ze om nog onduidelijke redenen aangevallen. Het lijkt erop dat het een gewapende overval is geweest.