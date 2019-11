De politie in Londen behandelt het steek- en schietincident op London Bridge uit voorzorg als een daad van terreur. Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Op de brug is sprake geweest van een steekpartij met meerdere gewonden. De politie heeft in verband daarmee een persoon neergeschoten. Het is niet duidelijk of deze nog leeft.