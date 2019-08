Steeds minder vaak op de bonnefooi op vakantie

Het raakt uit de mode om op vakantie te gaan zonder iets te boeken. Vier op de vijf vakantiegangers hebben van tevoren in ieder geval een slaapplek geregeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de onderzoeksbureaus CBS en NBTC-NIPO Research.

In de lente en zomer van 2018 gingen Nederlanders 3,2 miljoen keer op de bonnefooi op vakantie, een kwart minder dan een jaar eerder. Ook in de jaren daarvoor was er sprake van een dalende trend.

Hoe mensen op vakantie gaan, is snel aan het veranderen. Weggaan zonder iets te boeken past daar vaak niet meer bij, legt Marieke Politiek van NBTC-NIPO Research uit.

Zo huren steeds meer Nederlanders van tevoren een huisje via diensten als Airbnb. Dat is niet altijd makkelijk ter plekke te regelen. Ook de steeds populairder wordende korte vakanties, zoals een weekendje naar Londen, lenen zich niet zo voor spontane plannen.

De opkomst van platforms als Booking.com heeft veel veranderd, merkt Politiek. „Mensen gaan op de bonnefooi op vakantie omdat ze hun eigen plan willen trekken. Maar wie online een hotel boekt, kan vaak kort van tevoren gratis annuleren. Dan hebben ze die flexibiliteit ook, terwijl ze wel een beetje zekerheid hebben en kunnen selecteren op kwaliteit en prijs.”