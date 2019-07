Steeds minder ‘echte’ Italianen

De Italiaanse bevolking, buitenlanders niet meegerekend, is voor het eerst in negentig jaar gekrompen. Dat meldt het bureau voor de statistiek Instat. De krimp vond plaats in de jaren 2015 - 2018 en er lijkt geen verandering in te komen. Het aantal geboortes liep vorig jaar 4 procent terug tot nog geen 440.000, een historisch dieptepunt sinds het ontstaan van het moderne Italië (1861).

Volgens persbureau ANSA waren er eind 2018 ruim 675.000 Italianen minder dan eind 2014. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als er mensen in de grote stad Palermo wonen. Het land telt nu ruim 55 miljoen inheemse inwoners op een bevolking van 60,36 miljoen. Van de inwoners is 8,7 procent buitenlander.