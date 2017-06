Steeds meer vluchtende burgers gedood door IS

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) doodt steeds meer burgers die vluchten uit de belegerde Iraakse stad Mosul. Het bureau voor de mensenrechten van de Verenigde Naties is bezorgd over de snelle toename.

De VN stellen geloofwaardige berichten te hebben ontvangen dat 231 burgers die probeerden uit het centrum van Mosul weg te komen, zijn gedood door IS sinds 26 mei. Bovendien zijn er tussen de vijftig en tachtig mensen om het leven gekomen door een luchtaanval op de stad op 31 mei.

Mosul was met circa 1,8 miljoen inwoners de tweede stad van Irak, toen IS de plaats in juni 2014 onder de voet liep. Voor het einde van het jaar vluchtten er naar schatting een half miljoen mensen weg.

In oktober vorig jaar zijn de Iraakse strijdkrachten, sjiitische milities en Koerdische strijders met militaire bijstand uit onder meer de VS, Iran en Frankrijk begonnen met de herovering van Mosul. Sindsdien hebben naar schatting nog eens 580.000 mensen de stad verlaten. Nog naar schatting vijfhonderd IS-strijders zitten verschanst in het oude centrum van de stad.