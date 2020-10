Steeds meer vertrouwelingen Trump besmet met coronavirus

Kellyanne Conway, tot voor kort een van de belangrijkste adviseurs en vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump, is besmet met het coronavirus. Dat maakte zij bekend op Twitter.

„Vanavond ben ik positief getest op Covid-19. Mijn symptomen zijn een lichte hoest en ik voel me verder goed. Ik ben na overleg met mijn artsen in quarantaine gegaan. Mijn hart is met iedereen die getroffen is door deze wereldwijde pandemie,” schreef Conway.

Ze was vorige week net als een paar andere getroffenen aanwezig in de tuin van het Witte Huis bij de nominatie van Amy Coney Barrett, de kandidaat van Trump voor het Hooggerechtshof. Twee Republikeinse senatoren die daar ook bij waren zijn ook besmet met het coronavirus. Het gaat om Thom Tillis en Mike Lee.

Niet lang nadat Conway bekendmaakte besmet te zijn, bleek dat ook Trumps campagnemanager Bill Stepien besmet is met het coronavirus. Net als Conway verbleef hij veelvuldig in de nabijheid van Trump de afgelopen weken.

Eerder was al bekend dat echtgenote Melania Trump en communicatieadviseur Hope Hicks besmet waren geraakt met het virus.