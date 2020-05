Steeds meer ‘groene sneeuw’ op Antarctica

Het bevroren continent Antarctica begint steeds groener te kleuren. Wetenschappers denken dat het verschijnsel „groene sneeuw” door de opwarming van de aarde bezig is aan een opmars. Het is zelfs al zichtbaar vanuit de ruimte.

Het fenomeen ontstaat doordat algen groeien op sneeuw. Die organismes nemen koolstofdioxide op uit de atmosfeer en kunnen zo groeien. Wetenschappers gebruikten satellietbeelden en deden ter plekke onderzoek om in kaart te brengen hoeveel groene sneeuw er precies is te vinden op het continent. Het bleek in totaal te gaan om een gebied met een oppervlakte van circa 1,9 vierkante kilometer.

Het gaat volgens een van de wetenschappers om een „aanzienlijke hoeveelheid” biomassa voor het plantarme continent. „Veel mensen denken dat Antarctica alleen bestaat uit sneeuw en pinguïns.” De ontdekte algen nemen jaarlijks een hoeveelheid CO2 op die gelijkstaat aan de uitstoot bij 875.000 autoritjes. Dat lijkt veel, maar is volgens het onderzoekersteam een vrij onbeduidende hoeveelheid.

Het onderzoeksteam stelde ook vast dat de algen vooral opduiken binnen 5 kilometer van pinguïnkolonies. De poep van die vogels lijkt het goed te doen als mest. Groen is niet de enige opvallende kleur die opduikt op Antarctica. De onderzoekers willen ook kijken naar de opmars van rode en oranje algen, al zijn die wel moeilijker te zien vanuit de ruimte.