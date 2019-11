Steeds meer ‘drugsbaby’s’ in Italië

De gevolgen van het toenemende drugsgebruik van Italianen zijn merkbaar in de verloskamer. In Rome worden jaarlijks honderden kinderen geboren met ontwenningsverschijnselen.

Italië heeft te maken met een ware golf van pasgeboren kinderen met ontwenningsverschijnselen. Die heeft er in Rome toe geleid dat er de afgelopen tijd vijftig afkickende baby’s in het ziekenuis Fatebenefratelli en twintig in het ziekenhuis Umberto I zijn opgenomen. Ook in Milaan neemt het verschijnsel toe. Een ziekenhuis maakte melding van zes gevallen.

Kleinere steden hebben er ook last van. Zo zijn de afgelopen tijd drie ‘cocaïnebaby’s’ opgenomen in Grosseto, een middelgrote stad in Toscane. Dat schrijft de krant La Repubblica. Oorzaak is dat vrouwen tijdens de zwangerschap drugs hebben ingenomen. Het gaat niet alleen om junkies, maar ook om op het oog normaal functionerende ouders.

Het fenomeen zegt veel over het toenemende drugsgebruik in Italië. Volgens cijfers van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), een agentschap van de Europese Unie, behoort Italië met Nederland in de top-3 van drugsgebruikers. Zo’n 22 procent van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar neemt ten minste eenmaal per jaar drugs tot zich.

Het Italiaanse Bureau voor de Statistiek gaat uit van 6,2 miljoen geregelde cannabisgebruikers, 1 miljoen cocaïnegebruikers en bijna 600.000 mensen die op gezette tijden grijpen naar ‘chemische’ drugs, zoals xtc, lsd en amfetamine. Drugsgebruik onder minderjarigen neemt sterk toe, net als drugsgerelateerde ziekenhuisopnamen.

Statistische gegevens over het gebruik van drugs zijn met name gebaseerd op enquêtes. Het nadeel van het inzetten van een vragenlijst om statistische informatie te verkrijgen, is dat ervan uit wordt gegaan dat de respondenten de waarheid spreken. Dat is niet altijd het geval, zeker niet bij gevoelige kwesties.

Er worden ook andere methoden ingezet om drugsgebruik te meten. Zo namen onderzoekers van het Instituut voor Farmacologisch onderzoek Mario Negri in Milaan in 2005 steekproeven uit het water van de rivier de Po. Uit de meting bleek toen dat dagelijks het equivalent van 40.000 doses cocaïne in de rivier terecht kwam: de drugs komen via de urinewegen in de waterwegen. Dat getal lag 60 procent hoger dan de officiële cijfers. Uit een recent onderzoek naar cocaïnevervuiling in Italiaanse rivieren blijkt trouwens dat deze vervuiling zulke vormen heeft aangenomen dat de visstand grote problemen ondervindt.

Baby’s die onder het effect van drugs zijn, is een tamelijk nieuw fenomeen. „Direct na de geboorte is er niets te merken, maar na een tijdje begint de baby ontwenningsverschijnselen te vertonen. Hij wordt prikkelbaar en huilt veel. We moeten hem dan met slaapmiddelen verdoven”, vertelt Piermichele Paolillo van het ziekenhuis Casilino in Rome. Volgens La Repubblica krijgen de baby’s ook methadon voorgeschreven. Prenatale blootstelling aan drugs kan leiden tot neurologische problemen op de lange termijn.