Steeds meer doden door landmijnen

Steeds meer mensen sterven door landmijnen. De Internationale Campagne voor het Verbod op Landmijnen (ICBL) maakte dinsdag in Genève bekend dat er vorig jaar 2793 mensen zijn omgekomen door de verraderlijke explosieven. Meer dan 4400 mensen raakten gewond.

In 2016 vielen er ongeveer 2100 doden, in 2015 rond 1700. De organisatie gaat ervan uit dat het aantal niet-gemelde gevallen aanzienlijk hoger ligt. 87 procent van de doden en gewonden van vorig jaar waren burgers. Tegelijkertijd meldde de organisatie dat vorig jaar 168.000 landmijnen zijn vernietigd.

Volgens ICBL zijn er door de regering van Myanmar vorig jaar nieuwe landmijnen gelegd. Ook in Afghanistan, Colombia, India, Nigeria, Pakistan, Thailand en Jemen zijn nieuwe landmijnen gelegd, maar daar was de staat niet verantwoordelijk. In delen van Bosnië en Kroatië liggen ook nog veel landmijnen.

De organisatie schat momenteel dat zestig staten en regio’s mijnen in hun bodem hebben. In 1998 trad de conventie van Ottawa in werking. Daarin spraken tientallen landen af geen landmijnen meer te gebruiken of te produceren.