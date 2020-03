Steeds meer coronadoden in Amerikaanse staat Washington

Het aantal doden door besmetting met het coronavirus in de Amerikaanse staat Washington is woensdag met een geval gestegen naar tien. Woensdag werd ook een dode gemeld in de staat Californië, net als Washington aan de westkust van de VS.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Washington steeg van 27 naar 39. Alle gevallen zijn in twee county’s met daarin ook de stad Seattle. Negen mensen overleden in King County en een in het naburige Snohomish County. Veel van de besmettingen zijn terug te voeren op een verpleeghuis in King County.

De dode in Californië is in Placer County. Dat is bij de stad Sacramento.

In de hele Verenigde Staten zijn al meer dan honderd bevestigde besmettingsgevallen, zowel aan de oostkust als westkust en in het Midden-Westen.

Het land staat op het punt om miljarden uit te trekken voor onder andere de ontwikkeling van een vaccin. Woensdag werd in het Huis van Afgevaardigden een wetsontwerp ingediend om omgerekend bijna 7,5 miljard euro beschikbaar te stellen.