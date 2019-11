Steeds meer betogers verlaten campus Hongkong

Zeker acht demonstranten die zich hadden verschanst in een universiteit in Hongkong, hebben zich vrijdag overgegeven over aan de autoriteiten. Andere studenten zoeken nog steeds naar een mogelijkheid om te ontsnappen aan de politiemensen die het complex hebben omsingeld.

Het aantal demonstranten op de belegerde Polytechnische Universiteit is de afgelopen dagen aanzienlijk geslonken. Een van de betogers schat dat nog zo’n ongeveer dertig demonstranten over zijn. De nieuwe politiechef Chris Tang roept hen op zich over te geven. „Ik denk dat de mensen op de campus niet willen dat hun ouders en vrienden zich zorgen maken.”

Op veel plekken in het complex liggen vloeren bezaaid met rugzakken, waterflessen, peuken en kapot geslagen camera’s. Er ligt zelfs een verlaten zwaard op de grond. Ook zijn zwarte kleren en gasmaskers opgeborgen in kluisjes.

Een demonstrant op de campus zegt dat zijn vriendin hem tevergeefs smeekte om zich over te geven. Hij vertelde haar naar eigen zeggen dat ze misschien maar een andere partner moet zoeken, omdat hij waarschijnlijk achter de tralies zou belanden. „Een man moet alles achter zich laten, anders is het onmogelijk om deel te nemen aan een revolutie.”