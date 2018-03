In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 67 keer medische centra en gezondheidsmedewerkers aangevallen in Syrië. Dat is net zoveel als de helft van het aantal aanvallen op medische voorzieningen in heel 2017, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag. Elke aanval op medici is „onacceptabel”, stelt de WHO.

Van de 39 aanvallen die in februari werden uitgevoerd op medische centra, ambulances en pakhuizen, werden er 28 uitgevoerd in de rebellenenclave Oost-Ghouta.