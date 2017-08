Station Nîmes kort ontruimd na alarm

De politie heeft zaterdagavond in allerijl het station van Nîmes ontruimd en korte tijd gesloten, nadat iemand alarm had geslagen omdat er een of meerdere gewapende mensen rondliepen. Al snel bleek er geen reden voor verontrusting.

De prefect van het departement Gard liet via Twitter weten dat er geen schietpartij is geweest. Dat werd aanvankelijk gemeld. Hij raadde mensen wel aan uit de buurt van het station te blijven totdat het onderzoek was afgerond en het sein veilig zou worden gegeven. Dat gebeurde niet veel later.

De regionale krant Midi Libre meldde op de site dat er een persoon is aangehouden en er gezocht werd naar een tweede. Het vermoeden bestaat dat het om een namaakwapen gaat.

In de Franse stad was de beveiliging zaterdag extra groot omdat de Ronde van Spanje er begon met een ploegentijdrit.