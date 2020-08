Staten VS zoeken alternatief voor stemmen per post

Steeds meer overheden in de Verenigde Staten zetten in op alternatieven voor stemmen per post. In staten als Connecticut, Virginia en Pennsylvania wordt gekeken of meer speciale inleverbussen voor stembiljetten kunnen worden neergezet, bericht The New York Times. President Donald Trump heeft al duidelijk gemaakt daar niet blij mee te zijn.

In de VS wordt bij de presidentsverkiezing in november naar verwachting op ongekend grote schaal per post gestemd. Kiezers hoeven dan tijdens de coronacrisis niet fysiek naar een stembureau te gaan. In de aanloop naar de verkiezingen wordt echter flink bezuinigd op de Amerikaanse postdienst en dat heeft geleid tot onrust. Ook klaagt Trump dat stemmen per post erg fraudegevoelig is.

De president zit echter ook niet te wachten op een alternatieve aanpak: het stemmen per ‘drop box’, een soort speciale brievenbus waar mensen hun stembiljet kunnen inleveren. Kiezers hoeven zich dan geen zorgen te maken over problemen bij de post of het contact met andere stemmers die mogelijk zijn besmet met het virus. De inhoud van die bussen wordt rechtstreeks afgeleverd bij het stembureau.

Trump vroeg zich via Twitter af wie de stembiljetten dan uit die bussen gaat halen. „En wat gaat ermee gebeuren voordat ze worden verwerkt?”, vervolgde hij. „Een frauduleuze verkiezing? Zo slecht voor ons land.” Zijn campagneteam stapte in Pennsylvania naar de rechter om een stokje te steken voor het gebruik van de drop boxes voor de komende verkiezing.

Het gebruik van de speciale inleverbussen lijkt dan ook vooral populair te zijn onder bestuurders van de Democratische partij, die oppositie voert tegen Trump. Zo maakten de autoriteiten in het door Democraten bestuurde New Jersey bekend dat zeker 105 extra drop boxes worden neergezet voor de verkiezingen. In Ohio zei een Republikeinse functionaris juist dat er niet meer dan een inleverpunt voor stembiljetten per county komt.