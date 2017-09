Staten VS naar rechter over kinderen illegalen

Vijftien staten in de VS zijn naar de rechter gestapt om de uitzetting tegen te houden van immigranten die als kind illegaal het land zijn binnengekomen. In de aanklacht stellen de staten dat het besluit van president Donald Trump tot uitzetting een gevolg is van zijn eerdere toezegging „om mensen met Mexicaanse wortels te straffen en te kleineren”.

Eerder deze week maakte Trump bekend dat hij het zogenoemde DACA-programma wil afschaffen. De regeling werd in 2012 onder de vorige president Barack Obama ingesteld en had tot doel de bijna 800.000 mensen die in het verleden als kind de VS binnenkwamen toen hun ouders illegaal de grens overschreden, te beschermen tegen uitzetting.

Ongeveer drie kwart van de mensen die tot die groep behoren, zijn van Mexicaanse afkomst. Trump zette een deel van de Mexicanen eerder neer als „slechte mensen en verkrachters”.