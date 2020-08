‘Staten VS met veel coronagevallen moeten lockdown overwegen’

De meest gezaghebbende Amerikaanse functionaris en expert op het gebied van infectieziekten, dokter Anthony Fauci, zegt dat staten in de Verenigde Staten die met veel nieuwe coronagevallen te maken hebben, verregaande lockdown-maatregelen moeten overwegen. Fauci benadrukte de noodzaak om een laag aantal nieuwe besmettingen te realiseren voor het begin van het griepseizoen in het najaar.

De immunoloog waarschuwt in een interview met een medisch tijdschrift dat enkele staten met matige hoeveelheden besmettingsgevallen een grote procentuele groei van het aantal coronabesmettingen laten zien. Fauci noemde onder meer Tennessee, Kentucky, Ohio, en Minnesota.

Vorige week zei Fauci al dat staten met besmettingspieken en snelle toenames uitstel van verdere versoepelingen moeten overwegen. Hij zei toen dat die staten niet opnieuw in lockdown hoeven te gaan. De staten Arkansas, Californië, Florida, Montana, Oregon en Texas meldden vorige week recordaantallen sterfgevallen.

Volgens Fauci is het cruciaal dat de corona-uitbraken voor de herfst moeten worden ingedamd. In dat seizoen komt naar verwachting ook de griep weer vaker voor, en is het besmettingsrisico hoger omdat mensen vaker binnen zijn.

Ook waarschuwde hij dat jonge kinderen in staat zijn om het virus te verspreiden. Daarmee waarschuwt hij indirect voor de door de regering beoogde heropening van de scholen, die een onderdeel is geworden van de herverkiezingscampagne van president Donald Trump.

De VS zijn van alle landen het hardst getroffen door het nieuwe coronavirus. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University zijn 4.696.573 mensen in het land besmet geraakt. In de VS zijn 155.196 personen bij wie een besmetting is vastgesteld, overleden.