Stasi-kaart Poetin in Dresden gevonden

In de archieven van de voormalige Oost-Duitse geheime dienst Stasi is een identiteitskaart van de huidige Russische president Vladimir Poetin gevonden. De Stasi-kaart van Poetin was in december 1985 uitgegeven en is daarna steeds verlengd tot eind 1989.

De instantie die het Stasi-archief beheert, meldde dat het document van Poetin per toeval is gevonden. Met zijn kaart kon hij zonder uitvoerige controles de kantoren van de Stasi betreden. „Maar dat hij zo’n document had, betekent niet automatisch dat Poetin voor de Stasi werkte”, aldus een medewerker van het archief.

Poetin was in het communistische tijdperk in dienst van de Russische geheime dienst KGB. Die werkte nauw samen met de Stasi.