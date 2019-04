Start Londense miljardenlijn weer uitgesteld

De ingebruikname van Crossrail, een spoorverbinding dwars door Londen, is opnieuw uitgesteld. De initiatiefnemers schatten nu in dat het ruim 20 miljard euro kostende infrastructuurproject uiterlijk in maart 2021 klaar zal zijn.

Oorspronkelijk had het project in 2018 klaar moeten zijn, maar de oplevering van het belangrijkste en bouwtechnisch meest ingewikkelde deel onder Centraal-Londen is al diverse malen uitgesteld. Dat had onder meer te maken met budgetoverschrijdingen. Begroot was dat het project omgerekend 17 miljard euro zou gaan kosten, maar daar is de afgelopen jaren al 3 miljard bijgekomen.

Crossrail is een 118 kilometer lange treinverbinding tussen Maidenhead en luchthaven Heathrow ten westen van Londen en Shenfield en Abbey Wood aan de oostkant van de stad. De Britse regering gaf in 2007 groen licht voor het spoortraject. De aanleg van de verbinding begon in 2010. Een groot deel van het traject loopt ondergronds.