‘Start grote acties tegen illegalen VS’

Zondag beginnen in de VS in zeker tien steden grote acties om illegalen aan te houden en het land uit te zetten, meldden Amerikaanse media. De verantwoordelijke immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) zou duizenden familieleden op willen pakken van illegalen die al een bevel hebben gehad het land uit te gaan. Er zijn naar schatting een miljoen mensen in de VS die een bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten.

President Trump heeft de razzia’s eerder aangekondigd, maar toen werden ze op de valreep niet uitgevoerd. Een woordvoerder van de ICE wilde geen plannen van de organisatie onthullen en zei enkel „dat ICE zich bezighoudt met het verwijderen van illegaal aanwezige buitenlanders die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde of de veiligheid aan de grens”.