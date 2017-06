Start eerste ronde brexit-onderhandelingen

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, de ‘brexit’, beginnen maandagmorgen. Op het hoofdkantoor van de Europese Commissie ontvangt EU-onderhandelaar Michel Barnier om 11 uur zijn Britse tegenhanger David Davis, de minister van Vertrek uit de Europese Unie. Hun adjuncts, Sabine Weyand en Oliver ‘Olly’ Robbins, zijn erbij.

Tot 12.30 uur vindt een openingssessie plaats, waarna Barnier en Davis zich terugtrekken voor een werklunch. Van 14.00 tot 16.30 gaan werkgroepen met elkaar aan, of in, de slag. Daarna spreken Weyand en Robbins elkaar.

De eerste brexit-dag wordt om 17.30 uur met overleg tussen Barnier en Davis afgesloten, gevolgd door een persconferentie een uur later. Barnier wil een transparant proces.

Per 29 maart 2019 zijn de Britten volgens het EU-verdrag geen EU-lid meer, deal of niet. Dat is exact twee jaar nadat de Britse premier Theresa May het lidmaatschap officieel opzegde door een beroep te doen op artikel 50 uit het verdrag, dat uittreding regelt.