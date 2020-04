Starmer verkozen om Britse Labour te herenigen

Het kwam zaterdag niet als een verrassing dat Keir Starmer (57) tot de nieuwe leider van de Britse Labour Party werd verkozen. Hij was al maanden de grote favoriet om de partij na jaren weer te verenigen.

De overwinningstoespraak van de kersverse leider van Labour liep zaterdag niet over van loftuitingen over zijn eigen partij. De oud-advocaat wees op noodzakelijke veranderingen, de urgentie van hereniging binnen de partij en het herstellen van vertrouwen.

Deze boodschap verkondigde de opvolger van Jeremy Corbyn ook tijdens de maandenlange verkiezingsstrijd. Die bleek in de smaak te vallen: hij ontving zaterdag ruim 56 procent van de stemmen. Hij liet de andere twee kandidaten, Rebecca Long-Bailey (27 procent) en Lisa Nandy (16 procent), ver achter zich.

De langverwachte viering van de overwinning zag er compleet anders uit dan gepland. De partijbijeenkomst in Londen moest vanwege de uitbraak van het coronavirus worden afgelast. De winnaar werd in plaats daarvan bekendgemaakt via de website, die als gevolg van de drukte crashte. Ook moesten alle kandidaten vooraf een overwinningstoespraak filmen, zodat het filmpje van de echte winnaar na de bekendmaking direct online kon.

Het was daarom niet verrassend dat Starmer het eerste deel van zijn speech gebruikte om de ernst van de coronacrisis aan te kaarten. Het is volgens hem nu niet de tijd om als oppositiepartij punten te scoren, maar om „constructief samen te werken met de overheid.” Zo kan het gezamenlijke doel om mensenlevens te redden worden bereikt, zei de nieuwe oppositieleider. Premier Boris Johnson liet via Twitter weten dat Starmer deze week is uitgenodigd voor een briefing over de crisis.

Starmer ging met zijn betoogde steun aan de regering lijnrecht in tegen een eerdere uitspraak van Corbyn. Die stelde donderdag in het Britse dagblad The Telegraph juist dat zijn opvolger niet een „nationale eenheid” met de Conservatieven moet vormen in strijd tegen Covid-19. Zo’n samenwerking zou volgens hem een „ontkenning” zijn van het democratische stelsel.

De net gekozen voorman bracht in zijn speech wel een korte hulde aan zijn voorganger. Corbyn zou „onze beweging energie hebben gegeven.” Toch werd die lof direct gevolgd door scherpe woorden over antisemitisme – de Labour Party gaat al langere tijd gebukt onder meerdere aanklachten dat Jodenhaat wordt gedoogd.

„Antisemitisme is een smet op onze partij”, zei Starmer. Hij bood vervolgens namens de partij zijn excuses aan. „Ik zal dit gif bij de wortels uittrekken”, verzekerde hij de Labour-aanhangers. De excuses werden gematigd ontvangen door de Jewish Labour Movement, een socialistische Joodse club die bij Labour is aangesloten.

Hoewel de beweging tijdens de verkiezingscampagne kandidate Nandy steunde, liet zij na de overwinning van Starmer via Twitter weten dat ze „optimistisch durft te zijn dat de partij weer een veilige plek voor Joden kan zijn.” Toch zal het herstellen van vertrouwen tijd, moeite en politieke wil kosten, stelt de groep.