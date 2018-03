„Stapels” fanmail voor verdachte bloedbad VS

De verdachte van de massamoord op een school in het Amerikaanse Parkland, Nikolas Cruz, ontvangt veel post. Het gaat onder meer om fanmail en liefdesbrieven, bericht de lokale krant Sun-Sentinel.

„Het gaat om stapels brieven”, zegt Howard Finkelstein, wiens advocatenkantoor Cruz vertegenwoordigt. „In mijn veertig jaar als pro-Deoadvocaat heb ik nog nooit zo veel brieven voor een verdachte gezien. Iedereen krijgt er af en toe wel een paar, maar niets zoals dit.”

Sommige sympathisanten proberen Cruz per brief een hart onder de riem te steken. „Ik weet dat je nu een nu goede vriend zou kunnen gebruiken. Hou vol”, citeert de krant uit de brief van een achttienjarige uit New York. Cruz krijgt volgens zijn advocaat niet alle post onder ogen. „We gaan hem geen fanmail voorlezen of foto’s delen van schaars geklede tienermeisjes”, zei Finkelstein.

De autoriteiten arresteerden Cruz na de bloedige schietpartij op de middelbare school. Hij zou zeventien mensen hebben doodgeschoten. Sympathisanten organiseren zich volgens de krant ook op Facebook, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat Cruz een slachtoffer is van de samenleving en een eerlijk proces verdient.