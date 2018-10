Stankarmband helpt tegen seksueel geweld

De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan twee bestrijders van seksueel geweld in oorlogsgebieden heeft een wapen in die strijd voor het voetlicht gehaald: de zelfverdedigingsarmband voor vrouwen.

Stichting Red een Kind uit Zwolle meldde vrijdag de inzet van de zelfverdedigingsarmband in Zuid-Kivu, de regio in Congo waar ook de Congolese arts Denis Mukwege actief is. Samen met de Iraakse jezidi-activist Nadia Murad werd hem vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Het gaat om de zogenoemde Invi Bracelet, een zelfverdedigingsarmband die een geur afgeeft die zoveel afschuw oproept dat een agressor wordt afgeschrikt. De geur kan zich verspreiden en zo ook anderen alarmeren.

Vredesprijs voor arts Congo en jezidi-vrouw

De armband is overigens ontwikkeld door de Nederlandse ondernemer Roel van der Kamp (28), met als doel om seksueel geweld tegen te gaan. Bij het bedenken van de armband liet Van der Kamp zich inspireren door het stinkdier, De armband laat pas zijn afstotende geur los als de drager eerst de beveiliging uitklikt en vervolgens hard aan het bandje trekt. „We raden mensen aan dat echt alleen te doen als er iets aan de hand is, want de geur draagt zo’n 100 meter ver, blijft enkele uren hangen en is erg vervelend voor de hele omgeving”.

De armband gaat enkele tientjes kosten en komt ook in Nederland op de markt.