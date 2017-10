Standpunten inzake Catalonië onwrikbaar

De standpunten over de onafhankelijkheid van Catalonië blijven vooralsnog onwrikbaar. De Catalaanse leider Carles Puigdemont drong woensdag aan op bemiddeling. Hij is daar bereid toe en klaar voor. De federale overheid conformeerde de patstelling met een verwijzing naar de illegaliteit van de volksraadpleging in de noordoostelijke regio over afsplitsing van Spanje.

„Dit moment vraagt om bemiddeling. We hebben de afgelopen uren verscheidene aanbiedingen gekregen en we verwachten er nog meer”, verklaarde Puigdemont op tv. „Ik zal het zo vaak als nodig is herhalen: dialoog en overeenstemming zijn onderdeel van de politieke cultuur van onze bevolking.” Dat Madrid daar niets voor voelt is „onverantwoordelijk”.

Premier Mariano Rajoy was onverbiddelijk. „Als meneer Puigdemont wil praten of onderhandelen, of bemiddelaars wil sturen, dan weet hij best wat hij daarvoor om te beginnen moet doen: terugkeren naar de wet”, was de reactie die zijn bureau liet uitgaan.

Het Catalaans parlement zal naar verwachting maandag eenzijdig de onafhankelijkheid van Spanje uitroepen. Puigdemont mag overleg nastreven, hij is ook onverminderd voor afscheiding van Catalonië. „Mijn regering zal geen millimeter afwijken van haar verplichting”.

De liberale politicus verweet koning Felipe de kant van de Spaanse regering te hebben gekozen, slechts kritiek te hebben geleverd op de Catalanen en niet te hebben opgeroepen tot dialoog, terwijl het staatshoofd juist een verzoenende rol zou moeten spelen.

De Europese Commissie beschouwt het conflict als een interne Spaanse aangelegenheid. „Het is tijd om te praten en een uitweg uit de impasse te vinden. Geweld lost nooit iets op in de politiek”, zei vicevoorzitter Frans Timmermans. Hij noemde het „fundamenteel” dat in de EU de grondwetten worden gerespecteerd.