”Standbeeld van de Eenheid” in India breekt hoogterecord

Bouwlieden verrichten de laatste werkzaamheden aan een standbeeld van de advocaat en politicus Sardar Vallabhbhai Patel, een van de grondleggers van de onafhankelijkheid van India.

Het ”Standbeeld van de Eenheid” in de buurt van Vadodara in de West-Indiase staat Gujarat is 182 meter hoog en streeft daarmee de Boeddha aan de Lentetempel in China ruimschoots voorbij. Laatstgenoemde reikt niet verder dan 153 meter. Ter vergelijking: het Vrijheidsbeeld in New York is ‘slechts’ 93 meter hoog.

Zodra het standbeeld klaar is, zal het bezoekers ontvangen. In de borst van het gevaarte wordt een dek gebeiteld waar toeristen kunnen genieten van een spectaculair uitzicht over de Sardar Sarovar Dam aan de Narmadarivier.