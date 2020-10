Standbeeld Columbus verwijderd in Mexico-Stad

De autoriteiten hebben zaterdag een standbeeld van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus verwijderd uit een hoofdstraat in Mexico-Stad. Het besluit komt nadat activisten hadden aangekondigd het beeld neer te halen tijdens een demonstratie die maandag is gepland tijdens de herdenking van de aankomst van Columbus in Amerika op 12 oktober 1492.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Cultuur is het monument weggehaald voor onderzoek en een mogelijk restauratie. Maar verschillende groepen activisten hadden eerder opgeroepen tot een demonstratie onder de slogan „we zullen het neerhalen”, daarmee doelend op het beeld van de ontdekkingsreiziger uit Genua.

Christoffel Columbus werd lang voorgesteld als ‘de ontdekker van Amerika’, maar wordt nu door sommigen geassocieerd met de wreedheden die door Europeanen tegen de inheemse bevolking zijn begaan. Vier beelden van franciscanen, waaronder de Spanjaard Bartolomé de las Casas, zijn ook verplaatst voor restauratie.

De burgemeester van Mexico-stad, Claudia Sheinbaum, zinspeelde tijdens een persconferentie erop dat het monument na restauratie mogelijk niet opnieuw in elkaar zou worden gezet op de laan, waar het in 1877 werd geplaatst. „Het is misschien de moeite waard om samen na te denken over waar Columbus voor staat, vooral voor volgend jaar”, zei ze.

In 2021 herdenkt Mexico de tweehonderdste verjaardag van de Mexicaanse onafhankelijkheid en de vijfhonderdste verjaardag van de Europese invasie met de val van Tenochtitlan, de vroegere naam van Mexico-Stad onder Azteekse heerschappij.

De Mexicaanse president Andrés Manuel Lopez Obrador eiste in een brief van 2 oktober dat het Vaticaan, maar ook de Spaanse kroon en regering, excuses aanbieden aan de inheemse volkeren voor de „meest schandelijke wreedheden” tijdens de Spaanse verovering in 1521.

In de VS zijn de afgelopen maanden op meerdere plaatsen beelden van Columbus vernield tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Ook zijn afbeeldingen verwijderd door de autoriteiten. Activisten houden hem verantwoordelijk voor de onderdrukking van inheemse inwoners van het continent.